В Херсонской области пропал семилетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсонской области пропал без вести мальчик возрастом семь лет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Белозерским отделением полиции разыскивается малолетний Шульга Алексей Сергеевич, 25.03.2012 г.р., который проживает в Херсонской области, Белозерский район, с. Ингулец. 19.08.2019 года, около 19:00, он ушел из дома. Сейчас его местонахождение неизвестно”, — говорится в сообщении.
Приметы: на вид 6-7 лет, рост 120-125 см, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые, губы полные.
Был одет в майку серого цвета, нижнее белье (в виде шорт) спереди с изображением доллара США, сзади бирюзового цвета, резиновые тапочки синего цвета.
Напомним, разыскивается житель села Кожухов Литинского района Винницкой области, который в мае текущего года поехал на заработки в столицу и исчез в конце июля.