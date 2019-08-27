В Житомирской области пропал малолетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Овруцком районе Житомирской области пропал без вести 13-летний мальчик. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 26 августа ушел из дома и не вернулся житель Овруцкого района Иван Мошковский.
Мальчик родом из села Больших Мошков Овруцкого района. О том, что подросток оставил дом, в полицию сообщила его мать. В настоящее время место нахождения Ивана неизвестно.
Приметы парня: рост 160-165 см, худощавый, на вид 13 лет.
Был одет в светлые шорты, оранжевую футболку и резиновые тапочки цвета хаки.
Напомним, в Запорожский области пропала без вести девушка 2003 года рождения.
Также сообщалось, что в Херсонской области пропал без вести мальчик возрастом семь лет.