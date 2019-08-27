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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64596 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80550 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125091 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129731 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153093 просмотра

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В Николаеве пропал несовершеннолетний мальчик

В Николаеве пропал несовершеннолетний мальчик

Киев  •  УНН

 • 24035 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Николаеве без вести пропал мальчик 2005 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Корабельным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение Федана Александра Геннадиевича 2005 года рождения, который 26 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Был одет в футболку темно-синего цвета, велосипедные шорты, коричневую обувь.

Напомним, в Овруцком районе Житомирской области пропал без вести 13-летний мальчик.

Также сообщалось, что в Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю, которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и пропала.

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