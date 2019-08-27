В Николаеве пропал несовершеннолетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Николаеве без вести пропал мальчик 2005 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Корабельным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение Федана Александра Геннадиевича 2005 года рождения, который 26 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.
Был одет в футболку темно-синего цвета, велосипедные шорты, коричневую обувь.
Напомним, в Овруцком районе Житомирской области пропал без вести 13-летний мальчик.
Также сообщалось, что в Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю, которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и пропала.