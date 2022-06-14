На Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали на замінованому узбережжі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомили, що в Одеській області затримали двох чоловіків, які пірнали на замінованому узбережжі. Про це інформує УНН.
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Протягом дня силами патрулюючих узбережжя підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби було виявлено 2 екстремалів-пірнальників.
Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку. Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.
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“Вкотре наголошую на небезпеці, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів”, — застерегли в командуванні.
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