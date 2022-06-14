На Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали на замінованому узбережжі

Деталі

Протягом дня силами патрулюючих узбережжя підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби було виявлено 2 екстремалів-пірнальників.

Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку. Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.

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“Вкотре наголошую на небезпеці, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів”, — застерегли в командуванні.

Нагадаємо

Українські військові на півдні країни знищили 28 рашистів, та 10 одиниць техніки ворога.