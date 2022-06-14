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В Одесской области задержали двух мужчин, которые ныряли на заминированном побережье

В Одесской области задержали двух мужчин, которые ныряли на заминированном побережье

Киев • УНН

 • 120203 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщили, что в Одесской области задержали двух мужчин, которые ныряли на заминированном побережье. Об этом информирует УНН.

Подробности

В течение дня силами патрулирующих побережья подразделений муниципального караула и пограничной службы было обнаружено 2 экстремалов-ныряльщиков.

Мужчины охотились за моллюсками, несмотря на предупреждение, запрет и опасность. Учитывая специфику такой деятельности, в частности, в условиях правового режима военного положения, оба мужчины были переданы в Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

Цитата

“Еще раз подчеркиваю опасность, что содержится в прибрежных водах и на побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней”, — предостерегли в командовании.

Напомним

Украинские военные на юге страны уничтожили 28 рашистов, и 10 единиц техники врага.

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