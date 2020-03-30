На Одещині зафіксували ще один випадок коронавірусу, 37 осіб мають ізолюватись

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Одеській області підтвердився ще один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. У мешканця міста Южне. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще один позитивний результат дослідження на COVID-19. Діагноз підтверджено у мешканця міста Южне”, — написав Куций.

З його слів, чоловік 1974 року народження повернувся із закордонної подорожі та відчув себе зле. Після цього він дистанційно звернувся до сімейного лікаря, а пізніше був госпіталізований.

“Коло контактних осіб встановлено і складає 37 осіб. Всі вони мають ізолюватися, а мешканці Южного продовжувати дотримуватися суворого карантину”, — додав очільник ОДА.

Нагадаємо, в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 в Одеській області.

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