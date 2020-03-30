В Одесской области зафиксировали еще один случай коронавируса, 37 человек должны изолироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Одесской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. У жителя города Южный. Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
“Лабораторный центр МЗ в Одессе получил еще один положительный результат исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у жителя города Южный”, — написал Куцый.
По его словам, мужчина 1974 года вернулся из заграничного путешествия и почувствовал себя плохо. После этого он дистанционно обратился к семейному врачу, а позже был госпитализирован.
“Круг контактных лиц установлен и составляет 37 человек. Все они должны изолироваться, а жители Южного должны продолжать придерживаться строгого карантина”, — добавил глава ОГА.
Напомним, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 в Одесской области.