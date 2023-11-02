На Одещині військовий, якого жорстоко побили, помер у лікарні - дружина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В лікарні у Чорноморську на Одещині після жорстокого побиття помер військовослужбовець. Про це повідомила дружина чоловіка, пише УНН.
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«Сьогодні о 7 ранку перестало битися серце нашого Юри»,- написала дружина військового у Facebook.
Нагадаємо
В Чорноморську на Одещині на вулиці група чоловіків жорстоко побила військовослужбовця. Його було госпіталізовано з переломом шиї та набряком мозку.
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Раніше у поліції сказали, що про прибуття чоловіка з травмами до лікарні правоохоронців повідомили вночі 23 жовтня. Також зазначається, що при спілкування з поліцейськими чоловік відмовився від написання заяви та повідомив про відсутність будь-яких претензій.
На той момент двох фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку.
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