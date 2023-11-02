В Одесской области военный, которого жестоко избили, умер в больнице - жена
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В больнице в Черноморске Одесской области после жестокого избиения умер военнослужащий. Об этом сообщила жена мужчины, пишет УНН.
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«Сегодня в 7 утра перестало биться сердце нашего Юры»,- написала жена военного в Facebook.
Напомним
В Черноморске Одесской области на улице группа мужчин жестоко избила военнослужащего. Он был госпитализирован с переломом шеи и отеком мозга.
Дополнение
Ранее в полиции сказали, что о прибытии мужчины с травмами в больницу правоохранителям сообщили ночью 23 октября. Также отмечается, что при общении с полицейскими мужчина отказался от написания заявления и сообщил об отсутствии каких-либо претензий.
На тот момент двух фигурантов полицейские задержали в процессуальном порядке.
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