На Одещині військові врятували травмованого підсоколика

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Під час повернення зі службового завдання на Одещині, прикордонники-спецпризначенці виявили молодого підсоколика, який не міг літати через травму. Військові не залишили птаха напризволяще, підібрали його, нагодували та доставили до Одеського зоопарку, де він отримає необхідну допомогу.

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«Із соколом все буде добре. Ми його виходимо та випустимо у дику природу. Щиро дякуємо нашим воїнам!» – запевнив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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