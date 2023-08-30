В Одесской области военные спасли травмированного подсоколика

Детали

Во время возвращения со служебного задания в Одесской области, пограничники-спецназовцы обнаружили молодого подсоколика, который не мог летать из-за травмы. Военные не оставили птицу на произвол судьбы, подобрали ее, накормили и доставили в Одесский зоопарк, где она получит необходимую помощь.

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«С соколом все будет хорошо. Мы его выходим и выпустим в дикую природу. Искренне благодарим наших воинов!" – заверил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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