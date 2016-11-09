Прикордонники спільно із Нацполіцією на Одещині виявили 25 кг марихуани
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. В ході спільних дій прикордонники оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління та представники Національної поліції виявили значну кількість наркотичної речовини. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
В рамках реалізації оперативної інформації, міжвідомча група здійснила обшук приватного помешкання в населеному пункті Нова Царичанка Білгород-Дністровського району.
“Під час обшуку прикордонники та представники поліції виявили на горищі близько 25 кілограмів речовини сіро-зеленого кольору, попередньо марихуани, а також пакунок з подрібненою маковою соломкою”, — зазначили в прес-службі ДПСУ.
Власником будинку виявився 32-річний українець, який пояснив, що таку кількість “зілля” він заготовив для особистого вживання. Чоловіка та виявлені наркотики передали до Національної поліції.