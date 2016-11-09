Пограничники совместно с Нацполицией в Одесской области обнаружили 25 кг марихуаны
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В ходе совместных действий пограничники оперативно-розыскного отдела Южного регионального управления и представители Национальной полиции обнаружили значительное количество наркотического вещества. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В рамках реализации оперативной информации, межведомственная группа провела обыск частного дома в населенном пункте Новая Царичанка Белгород-Днестровского района.
"Во время обыска пограничники и представители полиции обнаружили на чердаке около 25 килограммов вещества серо-зеленого цвета, предварительно марихуаны, а также пакет с измельченной маковой соломкой", - отметили в пресс-службе ГПСУ.
Владельцем дома оказался 32-летний украинец, который объяснил, что такое количество "зелья" он заготовил для личного употребления. Мужчину и обнаруженные наркотики передали в Национальную полицию.