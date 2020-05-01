На Одещині ще 19 випадків коронавірусу: серед хворих медики та прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Одещині за минулу добу коронавірус підтвердили у 19 людей, серед них двоє медиків та прикордонник. Вони лікуються амбулаторно. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“У коронавірусу вихідних немає. За минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 19 пацієнтів. 8 мешканців Одеси — двоє з них медики, які лікуються амбулаторно. 5 жителів села Старокозаче Білгород-Дністровського району. Серед них один прикордонник. Стан чоловіка задовільний, перебуває на амбулаторному лікуванні”. — написав Куций.
За його словами, також зафіксовані два випадки у Балті та по одному у Біляївці, Нерубайському, селищі Велика Долина Овідіопольського району та селі Слобідка Кодимського району.
“Всього по області підтверджено 296 випадків”, — додав Куций.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 1 травня зафіксовано вже 10 861 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 272 летальні.