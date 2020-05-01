В Одесской области еще 19 случаев коронавируса: среди больных медики и пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Одесской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 19 человек, среди них двое медиков и пограничник. Они лечатся амбулаторно. Об этом в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"У коронавируса выходных нет. За минувшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 19 пациентов. 8 жителей Одессы - двое из них медики, которые лечатся амбулаторно. 5 жителей села Староказачье Белгород-Днестровского района. Среди них один пограничник. Состояние мужчины удовлетворительное, находится на амбулаторном лечении", - написал Куцый.
По его словам, также зафиксированы два случая в Балте и по одному в Беляевке, Нерубайском, поселке Большая Долина Овидиопольского района и селе Слободка Кодымского района.
"Всего по области подтверждено 296 случаев", - добавил Куцый.
Напомним, в Украине на 9:00 1 мая зафиксировано уже 10 861 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 272 летальных.