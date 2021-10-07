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На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в трьох односельців

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Одеській області п'яний чоловік кинув гранату в трьох односельців. Вибуховий пристрій не здетонував і ніхто не постраждав. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.

Цитата

“Нетверезий 50-річний житель Дачненської громади згадав старі образи на колишнього чоловіка своєї співмешканки і прийшов до нього додому сваритися. Господар разом з двома знайомими, які були у нього в гостях, виставили агресивно налаштованого односельця за ворота. Тоді він, не вгамовуючись, кинув у їх бік гранату РГД-5, смикнувши за кільце”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що вибуховий пристрій не здетонував і ніхто не постраждав.

Повідомляється, що про подію чоловіки повідомили до правоохоронних органів. Спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області вилучили гранату і передали її на проведення експертизи.

Слідчим правопорушник пояснив, що знайшов бойовий припас у лісосмузі декілька місяців тому і забрав для самозахисту.

“Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його дії кваліфікували як замах на вбивство за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України.Після отримання висновків експерта щодо гранати буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію події за статтею 263 того ж кодексу”, — інформує поліція.

Доповнення

У Харкові чоловік після сварки зі знайомим поклав на колесо його автівки предмет, схожий на гранату.

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