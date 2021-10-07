В Одесской области пьяный мужчина бросил гранату в трех односельчан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Одесской области пьяный мужчина бросил гранату в трех односельчан. Взрывное устройство сдетонировал и никто не пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
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“Нетрезвый 50-летний житель Дачненськои общины вспомнил старые обиды на бывшего мужа своей сожительницы и пришел к нему домой ссориться. Хозяин вместе с двумя знакомыми, которые были у него в гостях, выставили агрессивно настроенного односельчанина ворот. Тогда он, не вгамовуючись, бросил в их сторону гранату РГД-5, дернув за кольцо ”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что взрывное устройство сдетонировал и никто не пострадал.
Сообщается, что о происшествии мужчины сообщили в правоохранительные органы. Специалисты взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области изъяли гранату и передали ее на проведение экспертизы.
Следственным правонарушитель пояснил, что нашел боевой запас в лесополосе несколько месяцев назад и забрал для самозащиты.
“Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его действия квалифицировали как покушение на убийство по ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украини.Писля получения выводов эксперта по гранаты будет решаться вопрос о дополнительной квалификации события по статье 263 того же кодекса ”, - информирует полиция.
Дополнение
В Харькове мужчина после ссоры со знакомым положил на колесо его машины предмет, похожий на гранату.