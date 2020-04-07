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На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Одеської ОДА Максима Куция у Facebook.

Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у мешканки Одеси 1968 р.н. та мешканки Кілійського району 1975 р.н.

Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка — нещодавно повернулася з США.

Обидві хворі перебувають у лікарні та отримують симптоматичне лікування.

На даний момент на Одещині зареєстровано 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли.

Українські Національні Новини

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