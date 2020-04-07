На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Одеської ОДА Максима Куция у Facebook.
Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у мешканки Одеси 1968 р.н. та мешканки Кілійського району 1975 р.н.
Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка — нещодавно повернулася з США.
Обидві хворі перебувають у лікарні та отримують симптоматичне лікування.
На даний момент на Одещині зареєстровано 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли.