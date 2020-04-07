В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Одесской ОГА Максима Куцыя в Facebook.
Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 г.р. и жительницы Килийского района 1975 г.р.
Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка - недавно вернулась из США.
Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение.
На данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19, 45 человек умерли.