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Актуальне
На Одещині підприємця катували праскою

На Одещині підприємця катували праскою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Одеській області скоєно розбійний напад на підприємця. Нападники катували потерпілого праскою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Напад стався у селі Прилиманське Овідіопольського району. Троє невстановлених чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку місцевого жителя, який займається підприємницькою діяльністю (чоловік 1950 року народження).

Нападники побили та зв’язали господаря. Після чого почали катувати його праскою та вимагати віддати гроші та цінності.

Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 30 тисяч доларів та рушницею, яка зареєстрована на потерпілого.

Потерпілого було госпіталізовано. Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, на Одещині ліцеїсти катували малолітнього хлопчика.

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