На Одещині ліцеїсти катували малолітнього хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Одещині розслідують факт катування малолітнього хлопця, в якому підозрюються двоє 16-річних підлітків. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Про подію до поліції повідомила мати потерпілого. Перевіряючи вказане звернення, поліцейські виявили відео, яке поширювалося у соціальних мережах, та встановили осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Ними виявилися двоє 16-річних учнів професійного ліцею, один з яких вже є фігурантом двох кримінальних проваджень за фактами крадіжки та грабежу.
Встановлено, що подія мала місце в орендованій квартирі одного з ліцеїстів. Правопорушники в присутності ще чотирьох неповнолітніх свідків побили 11-річного хлопчика та під загрозою застосування фізичного насилля змусили повністю роздягнутись. Свої протиправні дії підлітки знімали на мобільний телефон.
Вказана подія кваліфікована правоохоронцями за ч.2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру. Вживаються заходи по встановленню інших осіб, причетних до правопорушення. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Нагадаємо, у Дніпрі чотирьох поліцейських обвинувачують у катуванні людей.