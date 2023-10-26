На Одещині перевіряють психіатричний диспансер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Одеська обласна військова адміністрація призначила комплексну перевірку в психіатричному диспансері, повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, передає УНН.
Деталі
За його словами, перевірки відбуваються у всіх медичних закладах області - у деяких завершені з послідуючим звільненням керівників. Щодо психіатричної лікарні - до ОВА надійшли численні скарги від представників медичної спільноти та колективу, які занепокоєні ситуацією у цьому медзакладі, сказав Харлов.
«23 жовтня поточного року відповідно до розпорядження голови ОВА Олега Кіпера призначено перевірку вказаного медичного закладу, за результатами якої буде надана правова оцінка всім тим порушенням, викладеним у численних зверненнях, та ухвалені відповідні рішення. Члени комісії вже розпочали перевірку вказаного диспансеру», - наголосив Харлов.
Нагадаємо
За результатом комплексної перевірки Олег Кіпер звільнив нещодавно Ірину Парамонову, керівника Центру екстреної допомоги.
Раніше він змінив керівника обласного онкодиспансеру на Ольгу Покітко, а на посаду керівника Центру соціально значущих хвороб призначив Світлану Ізомімову.
Керівника профільного департаменту ОВА Наталію Одарій-Захар'єву звільнив майже одразу після свого призначення. Масові звільнення Кіпер пояснює наведенням ладу у медичній сфері регіону.