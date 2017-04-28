На Одещині на хабарі погорів начальник райвідділу ДМС
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області 28 квітня викрили начальника одного з райвідділів ДМС України в області під час отримання неправомірної вигоди. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, посадовець вимагав 3 тис. дол. неправомірної вигоди від іноземця за прискорення проведення перевірки для отримання громадянства України. Першу частину у сумі 1 тис. дол. він отримав раніше, а під час передачі останнього траншу правоохоронці затримали керівника відділу “на гарячому”.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України триває.
Наразі вказана особа затримана, вирішується питання про оголошення про підозру, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Прокуратура міста Києва затримала на хабарі начальника одного з районних відділень Державної виконавчої служби України у Київській області та посередника, яким виявився колишній керівник цього ж районного ВДВС.