В Одесской области на взятке погорел начальник райотдела ГМС
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области 28 апреля разоблачили начальника одного из райотделов ГМС Украины в области во время получения неправомерной выгоды. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, чиновник требовал 3 тыс. долл. неправомерной выгоды от иностранца за ускорение проведения проверки для получения гражданства Украины. Первую часть в сумме 1 тыс. долл. он получил раньше, а во время передачи последнего транша правоохранители задержали руководителя отдела “на горячем”.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины продолжается.
Сейчас указанное лицо задержано, решается вопрос об объявлении о подозрении, отстранения от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, прокуратура города Киева задержала на взятке начальника одного из районных отделений Государственной исполнительной службы Украины в Киевской области и посредника, которым оказался бывший руководитель этого же районного ОГИС.