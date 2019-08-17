На Одещині готують перевірки готелів та хостелів після пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З понеділка буде створена міжвідомча робоча група щодо моніторингу діяльності суб’єктів надання послуг з тимчасового проживання в Одеській області. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних і упереджувальних заходів, з понеділка створимо міжвідомчу робочу групу щодо моніторингу діяльності подібних суб'єктів тимчасового розміщення на території міста Одеси та Одеської області", - написала Шаталова.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.