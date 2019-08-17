В Одесской области готовят проверки гостиниц и хостелов после пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С понедельника будет создана межведомственная рабочая группа по мониторингу деятельности субъектов предоставления услуг по временному проживанию в Одесской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий, с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 9 погибших.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.