На Одещині через вимагання хабара за закриття провадження затримали поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На хабарі у розмірі 1 500 доларів за закриття кримінального провадження затримали оперуповноваженого Лиманського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі та оперуповноважені територіального управління Державного бюро розслідувань…затримали оперуповноваженого Лиманського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області. Згідно з даними досудового розслідування, оперуповноважений вимагав та одержав 1 100 доларів США та 11 000 гривень від родичів громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 31 липня 2020 року в Лиманському районі Одеської області правоохоронця було затримано під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, грошові кошти вилучені.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення оперуповноваженому про підозру в одержанні неправомірної вигоди поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Житомирській області двох підполковників ДСНС затримали на хабарі за дозвіл на приватизацію службового житла.