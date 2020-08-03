В Одесской области из-за вымогательства взятки за закрытие производства задержали полицейского

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 51025 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103148 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108083 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135762 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111382 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132599 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102303 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102620 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104518 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102083 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Одесской области из-за вымогательства взятки за закрытие производства задержали полицейского

В Одесской области из-за вымогательства взятки за закрытие производства задержали полицейского

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На взятке в 1500 долларов за закрытие уголовного производства задержали оперуполномоченного Лиманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи и оперуполномоченные территориального управления Государственного бюро расследований...задержали оперуполномоченного Лиманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области. По данным предварительного расследования, оперуполномоченный требовал и получил 1100 долларов США и 11 000 гривен от родственников гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 июля 2020 года в Лиманском районе Одесской области правоохранителя задержали при получении неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, денежные средства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении оперуполномоченному о подозрении в получении неправомерной выгоды совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области двух подполковников ГСЧС задержали на взятке за разрешение на приватизацию служебного жилья.

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