В Одесской области из-за вымогательства взятки за закрытие производства задержали полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На взятке в 1500 долларов за закрытие уголовного производства задержали оперуполномоченного Лиманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи и оперуполномоченные территориального управления Государственного бюро расследований...задержали оперуполномоченного Лиманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области. По данным предварительного расследования, оперуполномоченный требовал и получил 1100 долларов США и 11 000 гривен от родственников гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 31 июля 2020 года в Лиманском районе Одесской области правоохранителя задержали при получении неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, денежные средства изъяты.
Сейчас решается вопрос о сообщении оперуполномоченному о подозрении в получении неправомерной выгоды совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области двух подполковников ГСЧС задержали на взятке за разрешение на приватизацию служебного жилья.