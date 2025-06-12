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На Новопавлівському напрямку зафіксовано рекордну кількість боїв

Київ • УНН

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На Новопавлівському напрямку зафіксовано рекордні 46 бойових зіткнень за добу, що є найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано рекордну кількість боїв

Новопавлівський напрямок є найскладнішим на південній ділянці лінії фронту. Минулої доби тут відбулася рекордна від початку повномасштабного вторгнення кількість бойових зіткнень, а саме 46, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

На півдні найскладнішим є Новопавлівський напрямок. Там зафіксовано рекорд, 46 бойових зіткнень за добу. Це найбільше від початку всього повномасштабного російського вторгнення

- повідомив Волошин.

Він також додав, що російські загарбники намагалися штурмувати українські позиції в напрямку Вільне Поле, Зелене Поле, Константинопіль та ще низки населених пунктів на Новопавлівському напрямку. Також ворог активно діє на Гуляйпільському напрямку.

"Неспокійно на Гуляйпільському напрямку, де противник намагається прорватися в напрямку населеного пункту Малинівка. Застосовує в своїх штурмах мотоцикли, легкомоторну техніку. При цьому постійно на Гуляйпільському напрямку завдає ударів некерованими авіаційними ракетами", - розповів речник.

Волошин також зазначив, що ворог також діє на Оріхівському напрямку, де хоче захопити плацдарм.

"На Оріхівському напрямку ворог традиційно проводить свої наступальні дії в напрямку Мачка, Степове та намагається прорвати нашу лінію оборони, яка на цій ділянці, та захопити плацдарм десь поблизу Оріхова", - зазначив Волошин.

Доповнення

російська армія активізувала використання некерованих авіаційних ракет на південному напрямку для підтримки штурмових дій. Авіація запускає ракети з безпечної відстані, щоб уникнути ППО.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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