росія посилила удари з повітря: окупанти частіше застосовують некеровані авіаційні ракети на Південному напрямку - Волошин

російська армія активніше застосовує некеровані авіаційні ракети (НАР) на південному напрямку, аби підтримати свої штурмові дії. Ідеться про удари з повітря, які здійснюють штурмова та армійська авіація - переважно літаки та гелікоптери, що запускають ракети з безпечної дистанції, аби уникнути ураження українськими засобами ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил Оборони Півдня Владислав Волошин передає УНН.

На запитання, чи росіяни частіше стали застосовувати некеровані авіаційні ракети, так звані НАР або НУРС, Волошин відповів стверджувально та пояснив, що такий тип озброєння зазвичай використовують у штурмовій авіації.

І в армійської авіації у вертольотів, гелікоптерів, під крилами такі барабани, як в револьверів Кольта. Калібр однієї такої ракети 57 мм і її застосовують для того, щоб наносити ураження живій силі й, а також по різним об'єктам і по площах, там, де стоять певні позиції сил оборони України їх застосовують росіяни

За його словами, останнім часом противник активніше залучає штурмову авіацію на окремих напрямках, що і призвело до збільшення випадків використання НАРів.

Вони стали у нас частіше просто на напрямку застосовувати цю штурмову і армійську авіацію для прикриття своїх штурмових дій, тому і більше почали застосовувати ці некеровані авіаційні ракети. Ну, гелікоптер або штурм літак-штурмовик запускає, скажімо, робить залп цими некерованими ракетами з відстані, ну, понад 5 км