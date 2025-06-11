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росія посилила удари з повітря: окупанти частіше застосовують некеровані авіаційні ракети на Південному напрямку - Волошин

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Російська армія активізувала використання некерованих авіаційних ракет на південному напрямку для підтримки штурмових дій. Авіація запускає ракети з безпечної відстані, щоб уникнути ППО.

росія посилила удари з повітря: окупанти частіше застосовують некеровані авіаційні ракети на Південному напрямку - Волошин

російська армія активніше застосовує некеровані авіаційні ракети (НАР) на південному напрямку, аби підтримати свої штурмові дії. Ідеться про удари з повітря, які здійснюють штурмова та армійська авіація - переважно літаки та гелікоптери, що запускають ракети з безпечної дистанції, аби уникнути ураження українськими засобами ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил Оборони Півдня Владислав Волошин передає УНН.

На запитання, чи росіяни частіше стали застосовувати некеровані авіаційні ракети, так звані НАР або НУРС, Волошин відповів стверджувально та пояснив, що такий тип озброєння зазвичай використовують у штурмовій авіації.

І в армійської авіації у вертольотів, гелікоптерів, під крилами такі барабани, як в револьверів Кольта. Калібр однієї такої ракети 57 мм і її застосовують для того, щоб наносити ураження живій силі й, а також по різним об'єктам і по площах, там, де стоять певні позиції сил оборони України їх застосовують росіяни

- зазначив він.

За його словами, останнім часом противник активніше залучає штурмову авіацію на окремих напрямках, що і призвело до збільшення випадків використання НАРів.

Вони стали у нас частіше просто на напрямку застосовувати цю штурмову і армійську авіацію для прикриття своїх штурмових дій, тому і більше почали застосовувати ці некеровані авіаційні ракети. Ну, гелікоптер або штурм літак-штурмовик запускає, скажімо, робить залп цими некерованими ракетами з відстані, ну, понад 5 км

 - пояснив Волошин.

Зокрема, така тактика дозволяє окупантам уникати ураження зенітно-ракетними комплексами, що стоять на озброєнні української піхоти.

Чому понад 5 км? щоб його не дістали зенітно-ракетними комплексами, які є на озброєнні піхоти. Тому літак чи гелікоптер робить залп і залишає місце ураження. І такі от для того, щоб підтримати дії піхоти,

- пояснив він.

За словами Волошина, активізація таких ударів напряму пов’язана з активністю штурмових підрозділів рф на кількох напрямках, зокрема Південному.

А так як у нас досить активно почала діяти штурмова піхота на декількох напрямках, тому проти і почав більше застосовувати такі авіаційні удари некерованими авіаційними ракетами,

- підкреслив речник.

В окупантів на шляху до Дніпропетровщини досі стоять кілька населених пунктів - Волошин10.06.25, 20:25 • 3758 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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