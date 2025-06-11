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россия усилила удары с воздуха: оккупанты чаще применяют неуправляемые авиационные ракеты на Южном направлении - Волошин

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.

россия усилила удары с воздуха: оккупанты чаще применяют неуправляемые авиационные ракеты на Южном направлении - Волошин

российская армия активнее применяет неуправляемые авиационные ракеты (НАР) на южном направлении, чтобы поддержать свои штурмовые действия. Речь идет об ударах с воздуха, которые осуществляют штурмовая и армейская авиация - преимущественно самолеты и вертолеты, запускающие ракеты с безопасной дистанции, чтобы избежать поражения украинскими средствами ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил Обороны Юга Владислав Волошин передает УНН.

На вопрос, стали ли россияне чаще применять неуправляемые авиационные ракеты, так называемые НАР или НУРС, Волошин ответил утвердительно и пояснил, что такой тип вооружения обычно используют в штурмовой авиации.

И в армейской авиации у вертолетов, геликоптеров, под крыльями такие барабаны, как в револьверах Кольта. Калибр одной такой ракеты 57 мм и ее применяют для того, чтобы наносить поражение живой силе и, а также по разным объектам и по площадям, там, где стоят определенные позиции сил обороны Украины их применяют россияне

- отметил он.

По его словам, в последнее время противник активнее привлекает штурмовую авиацию на отдельных направлениях, что и привело к увеличению случаев использования НАРов.

Они стали у нас чаще просто на направлении применять эту штурмовую и армейскую авиацию для прикрытия своих штурмовых действий, поэтому и больше начали применять эти неуправляемые авиационные ракеты. Ну, вертолет или штурм самолет-штурмовик запускает, скажем, делает залп этими неуправляемыми ракетами с расстояния, ну, более 5 км

 - объяснил Волошин.

В частности, такая тактика позволяет оккупантам избегать поражения зенитно-ракетными комплексами, стоящими на вооружении украинской пехоты.

Почему более 5 км? чтобы его не достали зенитно-ракетными комплексами, которые есть на вооружении пехоты. Поэтому самолет или вертолет делает залп и оставляет место поражения. И такие вот для того, чтобы поддержать действия пехоты,

- объяснил он.

По словам Волошина, активизация таких ударов напрямую связана с активностью штурмовых подразделений рф на нескольких направлениях, в частности Южном.

А так как у нас достаточно активно начала действовать штурмовая пехота на нескольких направлениях, поэтому против и начал больше применять такие авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами,

- подчеркнул спикер.

У оккупантов на пути к Днепропетровской области до сих пор стоят несколько населенных пунктов - Волошин10.06.25, 20:25 • 3750 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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