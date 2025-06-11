россия усилила удары с воздуха: оккупанты чаще применяют неуправляемые авиационные ракеты на Южном направлении - Волошин

российская армия активнее применяет неуправляемые авиационные ракеты (НАР) на южном направлении, чтобы поддержать свои штурмовые действия. Речь идет об ударах с воздуха, которые осуществляют штурмовая и армейская авиация - преимущественно самолеты и вертолеты, запускающие ракеты с безопасной дистанции, чтобы избежать поражения украинскими средствами ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил Обороны Юга Владислав Волошин передает УНН.

На вопрос, стали ли россияне чаще применять неуправляемые авиационные ракеты, так называемые НАР или НУРС, Волошин ответил утвердительно и пояснил, что такой тип вооружения обычно используют в штурмовой авиации.

И в армейской авиации у вертолетов, геликоптеров, под крыльями такие барабаны, как в револьверах Кольта. Калибр одной такой ракеты 57 мм и ее применяют для того, чтобы наносить поражение живой силе и, а также по разным объектам и по площадям, там, где стоят определенные позиции сил обороны Украины их применяют россияне