На Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боев
Киев • УНН
На Новопавловском направлении зафиксировано рекордные 46 боевых столкновений за сутки, что является наибольшим показателем от начала полномасштабного вторжения. Враг активно штурмует позиции ВСУ.
Новопавловское направление является самым сложным на южном участке линии фронта. За прошедшие сутки здесь произошло рекордное с начала полномасштабного вторжения количество боевых столкновений, а именно 46, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
На юге самым сложным является Новопавловское направление. Там зафиксирован рекорд, 46 боевых столкновений за сутки. Это больше всего с начала всего полномасштабного российского вторжения
Он также добавил, что российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции в направлении Вольное Поле, Зеленое Поле, Константинополь и еще ряда населенных пунктов на Новопавловском направлении. Также враг активно действует на Гуляйпольском направлении.
"Неспокойно на Гуляйпольском направлении, где противник пытается прорваться в направлении населенного пункта Малиновка. Применяет в своих штурмах мотоциклы, легкомоторную технику. При этом постоянно на Гуляйпольском направлении наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал спикер.
Волошин также отметил, что враг также действует на Ореховском направлении, где хочет захватить плацдарм.
"На Ореховском направлении враг традиционно проводит свои наступательные действия в направлении Мачка, Степовое и пытается прорвать нашу линию обороны, которая на этом участке, и захватить плацдарм где-то вблизи Орехова", - отметил Волошин.
Дополнение
российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.