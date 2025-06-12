На Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боев

Новопавловское направление является самым сложным на южном участке линии фронта. За прошедшие сутки здесь произошло рекордное с начала полномасштабного вторжения количество боевых столкновений, а именно 46, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

На юге самым сложным является Новопавловское направление. Там зафиксирован рекорд, 46 боевых столкновений за сутки. Это больше всего с начала всего полномасштабного российского вторжения - сообщил Волошин.

Он также добавил, что российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции в направлении Вольное Поле, Зеленое Поле, Константинополь и еще ряда населенных пунктов на Новопавловском направлении. Также враг активно действует на Гуляйпольском направлении.

"Неспокойно на Гуляйпольском направлении, где противник пытается прорваться в направлении населенного пункта Малиновка. Применяет в своих штурмах мотоциклы, легкомоторную технику. При этом постоянно на Гуляйпольском направлении наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал спикер.

Волошин также отметил, что враг также действует на Ореховском направлении, где хочет захватить плацдарм.

"На Ореховском направлении враг традиционно проводит свои наступательные действия в направлении Мачка, Степовое и пытается прорвать нашу линию обороны, которая на этом участке, и захватить плацдарм где-то вблизи Орехова", - отметил Волошин.

Дополнение

российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.