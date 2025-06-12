На Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боев

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 31141 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 97383 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 97018 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 100455 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 106160 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 98442 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 189604 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 70464 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 93679 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 64530 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.3м/с
67%
748мм
Популярные новости

Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

12 июня, 01:42 • 25151 просмотра

Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети

12 июня, 02:02 • 27863 просмотра

Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь

03:48 • 27758 просмотра

"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW

04:46 • 24919 просмотра

Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф

06:15 • 20615 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 90390 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 158090 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 189575 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 371812 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 306518 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Дональд Трамп

Александр Вучич

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Харьков

Иран

Молдова

Киев

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 50088 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 78514 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 85360 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 109191 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 88149 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Нью-Йорк Таймс

Локхид P-3 Орион

Калибр (семейство ракет)

Ми-24

На Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боев

Киев • УНН

 • 866 просмотра

На Новопавловском направлении зафиксировано рекордные 46 боевых столкновений за сутки, что является наибольшим показателем от начала полномасштабного вторжения. Враг активно штурмует позиции ВСУ.

На Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боев

Новопавловское направление является самым сложным на южном участке линии фронта. За прошедшие сутки здесь произошло рекордное с начала полномасштабного вторжения количество боевых столкновений, а именно 46, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

На юге самым сложным является Новопавловское направление. Там зафиксирован рекорд, 46 боевых столкновений за сутки. Это больше всего с начала всего полномасштабного российского вторжения

- сообщил Волошин.

Он также добавил, что российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции в направлении Вольное Поле, Зеленое Поле, Константинополь и еще ряда населенных пунктов на Новопавловском направлении. Также враг активно действует на Гуляйпольском направлении.

"Неспокойно на Гуляйпольском направлении, где противник пытается прорваться в направлении населенного пункта Малиновка. Применяет в своих штурмах мотоциклы, легкомоторную технику. При этом постоянно на Гуляйпольском направлении наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал спикер.

Волошин также отметил, что враг также действует на Ореховском направлении, где хочет захватить плацдарм.

"На Ореховском направлении враг традиционно проводит свои наступательные действия в направлении Мачка, Степовое и пытается прорвать нашу линию обороны, которая на этом участке, и захватить плацдарм где-то вблизи Орехова", - отметил Волошин.

Дополнение

российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9