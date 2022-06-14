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«На наших руках кров»: Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива

«На наших руках кров»: Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива

Київ • УНН

 • 200616 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер закликав західні країни відмовитися від російського палива. Про це він сказав у своєму виступі на кліматичній конференції в Австрії 14 червня. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Будьмо чесні самі із собою. 1300 ракет, які росія випустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила росії 44 мільярди євро за паливо. На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну”, — сказав Шварценеггер.

Деталі

За словами актора, таким чином європейські країни оплачують російську агресію.

“Неважливо, як ви дивитесь на це — на наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми маємо перестати брехати собі. Просто зараз ми маємо всі технології, які потрібні, аби відмовитися від викопного палива”, — заявив він.

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