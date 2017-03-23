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На місці вбивства Д.Вороненкова знайдено близько 20 гільз — Ю.Луценко (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На місці вбивства екс-депутата російської держдуми Дениса Вороненкова було знайдено 20 гільз і вилучено пістолет кілера. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“На місці події вилучено більше 20 гільз. Вилучений пістолет кілера "ТТ", був задіяний також пістолет охоронця”, — повідомив Ю.Луценко.

Також він наголосив, що в охоронця було зроблено постріл, який влучив в область серця, проте він живий, при пам’яті і співпрацює зі слідством.

“У кілера два поранення в область грудини і голови, скрізний постріл в голову, що унеможливлює зараз слідчу роботу з ним”, — додав Ю.Луценко.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

Українські Національні Новини

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