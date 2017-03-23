На месте убийства Д.Вороненкова найдено около 20 гильз - Ю.Луценко

"На месте происшествия изъяты более 20 гильз. Изъят пистолет киллера "ТТ", был задействован также пистолет охранника", - сообщил Ю.Луценко.

Также он отметил, что в охранника был произведен выстрел, который попал в область сердца, однако он жив, в сознании и сотрудничает со следствием.

"У киллера два ранения в область грудины и головы, сквозной выстрел в голову, что делает невозможным сейчас следственную работу с ним", - добавил Луценко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.