На месте убийства Д.Вороненкова найдено около 20 гильз - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На месте убийства экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова было найдено 20 гильз и изъят пистолет киллера. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"На месте происшествия изъяты более 20 гильз. Изъят пистолет киллера "ТТ", был задействован также пистолет охранника", - сообщил Ю.Луценко.
Также он отметил, что в охранника был произведен выстрел, который попал в область сердца, однако он жив, в сознании и сотрудничает со следствием.
"У киллера два ранения в область грудины и головы, сквозной выстрел в голову, что делает невозможным сейчас следственную работу с ним", - добавил Луценко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.