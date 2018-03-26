На місці пожежі в Кемерово виявили 64 тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
"З 64 тіл, виявлених під час пожежі в торговому центрі в Кемерові, наразі опізнані 15 загиблих", - сказано в повідомленні.
Слідчі працюють з родичами загиблих, процедура опізнання триває.
Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 56 загиблих.