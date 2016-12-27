На Миколаївщині відкрили відреставровані казарми очаківських "морських котиків"
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, перебуваючи в м. Очаків, відкрив капітально відремонтовану казарму 73-го морського центру спеціальних операцій ВМС ЗСУ, передає кореспондент УНН.
Зі слів очільника Миколаївщини, саме в цю казарму повернуться вояки, які зараз перебувають у зоні проведення АТО.
Як зазначив під час відкриття командир “морських котиків” Едуард Шевченко, ремонтні роботи у казармі розпочалися ще у 2014 році. Загальна сума витрачених бюджетних коштів на ремонт склала 600 тис. грн.
О.Савченко також зазначив, що він "докладе максимум зусиль, щоб вояки, героїзмом яких пишаються, повертаючись до рідної військової частини, мали нормальні умови для життя".