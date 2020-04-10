На Миколаївщині чоловік погрожував поліцейським ножем через зауваження щодо відсутності маски

ukru
16:58 • 358 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 51258 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 153052 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 157064 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 164642 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 176512 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 157965 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183211 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144301 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149806 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
56 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 113902 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105305 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 113508 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 64950 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 153039 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 153055 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 157068 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 164646 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 176515 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 157968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 18259 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 64950 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105305 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110251 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110465 перегляди
Актуальне
На Миколаївщині чоловік погрожував поліцейським ножем через зауваження щодо відсутності маски

На Миколаївщині чоловік погрожував поліцейським ножем через зауваження щодо відсутності маски

Київ • УНН

 • 9162 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Миколаївщині п’яний чоловік погрожував поліцейським ножем на дільничного через те, що ті зробив йому зауваження через відсутність маски. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"Під час профілактичної бесіди правоохоронець роз’яснив чоловіку основні карантинні обмеження та запропонував одразу ж усунути проблему, придбавши у місцевій аптеці захисну маску. Біля аптеки врадіївчанин обернувся до поліцейських, дістав з кишені розкладного ножа та пригрозив його застосувати до співробітників поліції. Побачивши, що дільничний має намір вчинити фізичний опір, чоловік намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вже у відділі поліції з’ясувалось, що правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За вказаним фактом слідчі Врадіївського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Результати медичного освідування підтвердили стан алкогольного сп’яніння у чоловіка. За появу у громадському місці в п'яному вигляді поліцейські склали на громадянина адміністративний протокол за ст. 178 КУпАП.

Найближчим часом зловмисникові буде оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, на Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм телесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74