На Миколаївщині чоловік погрожував поліцейським ножем через зауваження щодо відсутності маски
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Миколаївщині п’яний чоловік погрожував поліцейським ножем на дільничного через те, що ті зробив йому зауваження через відсутність маски. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Під час профілактичної бесіди правоохоронець роз’яснив чоловіку основні карантинні обмеження та запропонував одразу ж усунути проблему, придбавши у місцевій аптеці захисну маску. Біля аптеки врадіївчанин обернувся до поліцейських, дістав з кишені розкладного ножа та пригрозив його застосувати до співробітників поліції. Побачивши, що дільничний має намір вчинити фізичний опір, чоловік намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вже у відділі поліції з’ясувалось, що правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
За вказаним фактом слідчі Врадіївського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Результати медичного освідування підтвердили стан алкогольного сп’яніння у чоловіка. За появу у громадському місці в п'яному вигляді поліцейські склали на громадянина адміністративний протокол за ст. 178 КУпАП.
Найближчим часом зловмисникові буде оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, на Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм телесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано.