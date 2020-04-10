На Миколаївщині чоловік погрожував поліцейським ножем через зауваження щодо відсутності маски

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Миколаївщині п’яний чоловік погрожував поліцейським ножем на дільничного через те, що ті зробив йому зауваження через відсутність маски. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.