В Николаевской области мужчина угрожал полицейским ножом из-за замечания об отсутствии маски

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаевской области пьяный мужчина угрожал полицейским ножом из-за того, что те сделали ему замечание за отсутствие маски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.