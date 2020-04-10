В Николаевской области мужчина угрожал полицейским ножом из-за замечания об отсутствии маски
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаевской области пьяный мужчина угрожал полицейским ножом из-за того, что те сделали ему замечание за отсутствие маски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Во время профилактической беседы правоохранитель разъяснил мужчине основные карантинные ограничения и предложил сразу же устранить проблему, приобретя в местной аптеке защитную маску. У аптеки врадиивчанин обернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и пригрозил его применить к сотрудникам полиции. Увидев, что участковый намерен оказать физическое сопротивление, мужчина пытался убежать, однако был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в отделе полиции выяснилось, что правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
По данному факту следователи Врадиевского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Результаты медицинского освидетельствования подтвердили состояние алкогольного опьянения у мужчины. За появление в общественном месте в пьяном виде полицейские составили на гражданина административный протокол по ст. 178 КУоАП.
В ближайшее время злоумышленнику будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Напомним, в Харьковской области группа лиц в результате конфликта напала на двух полицейских и нанесла им телесные повреждения, в результате чего последние были госпитализированы.