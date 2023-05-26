На Миколаївщині арештували риболовецьке судно російського олігарха за мільярд - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Миколаївщині арештували і передали в управління АРМА риболовецький траулер вартістю 1 млрд грн, який належить підсанкційному російському олігарху, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За клопотанням Миколаївської обласної прокуратури, судом накладено арешт та передано в АРМА великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская». Як вказано, він належить холдингу підсанкційного російського олігарха. Відомо, що олігарх входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших «донорів» війни проти України, зазначається в повідомленні Офісу.
Як уточнили у СБУ, суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.
Судно не введено в експлуатацію, оскільки перебуває на стадії незавершеного будівництва на території одного із миколаївських суднобудівних заводів. Для обходу санкцій власник судна оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю рф.
Завдяки науковцям Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, яких було залучено обласною прокуратурою у межах розслідування кримінального провадження, встановлено ступінь готовності, технічний стан та вартість недобудованого траулера, яка склала майже 1 млрд грн.
Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області. Науково-технічну експертизу скеровано до АРМА, яким розпочато процедуру пошуку управителя траулера.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, німецькі офіційні особи конфіскували активи яхти, яка стоїть на якорі в Гамбурзі, і пов'язана з російським олігархом, який підозрюється в обході санкцій, запроваджених у зв'язку з війною кремля проти України. Рейд було проведено посадовими особами Генеральної прокуратури Франкфурта та Федерального управління кримінальної поліції (BKA) у порту Гамбурга,пише dpa. BKA повідомляє, що розкішна яхта Luna належить російському бізнесменові Фархаду Ахмедову.
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