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В Николаевской области арестовали рыболовецкое судно российского олигарха за миллиард - прокуратура

В Николаевской области арестовали рыболовецкое судно российского олигарха за миллиард - прокуратура

Киев • УНН

 • 452163 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Николаевской области арестовали и передали в управление АРМА рыболовецкий траулер стоимостью 1 млрд грн, который принадлежит подсанкционному российскому олигарху, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По ходатайству Николаевской областной прокуратуры, судом наложен арест и передан в АРМА большой морозильный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская». Как указано, он принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха. Известно, что олигарх входит в ближайшее окружение кремля и является одним из крупнейших «доноров» войны против Украины, отмечается в сообщении Офиса.

Как уточнили в СБУ, суд наложил арест на рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская», который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.

Судно не введено в эксплуатацию, поскольку находится на стадии незавершенного строительства на территории одного из николаевских судостроительных заводов. Для обхода санкций владелец судна оформил его на одно из публичных акционерных обществ из Приморского края рф.

Благодаря ученым Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, которые были привлечены областной прокуратурой в рамках расследования уголовного производства, установлена степень готовности, техническое состояние и стоимость недостроенного траулера, которая составила почти 1 млрд грн.

Досудебное расследование осуществляет СБУ в Николаевской области. Научно-техническая экспертиза направлена в АРМА, которым начата процедура поиска управляющего траулера.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, немецкие официальные лица конфисковали активы яхты, которая стоит на якоре в Гамбурге, и связана с российским олигархом, который подозревается в обходе санкций, введенных в связи с войной кремля против Украины. Рейд был проведен должностными лицами Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федерального управления уголовной полиции (BKA) в порту Гамбурга, пишет dpa. BKA сообщает, что роскошная яхта Luna принадлежит российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову.

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