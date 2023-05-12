Німеччина конфіскувала предмети розкоші зі 115 метрової яхти російського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Німецькі офіційні особи конфіскували активи яхти, яка стоїть на якорі в Гамбурзі, і пов'язана з російським олігархом, який підозрюється в обході санкцій, запроваджених у зв'язку з війною кремля проти України. Про це пише dpa, передає УНН.
Деталі
Рейд було проведено посадовими особами Генеральної прокуратури Франкфурта та Федерального управління кримінальної поліції (BKA) у порту Гамбурга у четвер, повідомив у п'ятницю представник прокуратури. Згідно з повідомленням Der Spiegel, вони захопили колекцію творів мистецтва та інші предмети мистецтва на суму кілька мільйонів доларів.
Після початкового обшуку судна 3 травня Генеральна прокуратура та BKA заявили, що «щодо підприємця з російської федерації ведеться розслідування за підозрою в порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі».
Вони заявили, що судно обшукували спеціально у пошуках дорогих предметів мистецтва чи інших цінних предметів.
Судно, про яке йдеться, - це Luna, розкішна яхта, згідно з DPA.
BKA повідомляє, що судно належить російському бізнесменові Фархаду Ахмедову.
Підприємця підозрюють у «порушенні зобов’язань щодо декларування злочинних активів перед Бундесбанком Німеччини та Федеральним відомством економіки та експортного контролю після внесення його до санкційного списку ЄС», — йдеться у повідомленні.
Тепер вилучені предмети можуть бути доказами або, можливо, конфісковані судом.
За словами чиновників, акція в четвер була юридично продовженням обшуку 3 травня.
Німецька влада затримала Luna минулої весни. 115-метровий човен був останнім у гавані верфі гамбурзької суднобудівної компанії Blohm+Voss, яка є частиною Lürssen Group.