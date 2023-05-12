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Германия конфисковала предметы роскоши со 115 метровой яхты российского олигарха

Германия конфисковала предметы роскоши со 115 метровой яхты российского олигарха

Киев • УНН

 • 754490 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Немецкие официальные лица конфисковали активы яхты, которая стоит на якоре в Гамбурге, и связана с российским олигархом, который подозревается в обходе санкций, введенных в связи с войной кремля против Украины. Об этом пишет dpa, передает УНН.

Детали

Рейд был проведен должностными лицами Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федерального управления уголовной полиции (BKA) в порту Гамбурга в четверг, сообщил в пятницу представитель прокуратуры. Согласно сообщению Der Spiegel, они захватили коллекцию произведений искусства и другие предметы искусства на сумму несколько миллионов долларов.

После первоначального обыска судна 3 мая Генеральная прокуратура и BKA заявили, что «в отношении предпринимателя из российской федерации ведется расследование по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле и платежах».

Они заявили, что судно обыскивали специально в поисках дорогих предметов искусства или других ценных предметов.

Судно, о котором идет речь, — это Luna, роскошная яхта, согласно DPA.

BKA сообщает, что судно принадлежит российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову.

Предпринимателя подозревают в «нарушении обязательств по декларированию преступных активов перед Бундесбанком Германии и Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля после внесения его в санкционный список ЕС», — говорится в сообщении.

Теперь изъятые предметы могут быть доказательствами или, возможно, конфискованы судом.

По словам чиновников, акция в четверг была юридически продолжением обыска 3 мая.

Немецкие власти задержали Luna прошлой весной. 115-метровая лодка была последней в гавани верфи гамбургской судостроительной компании Blohm+Voss, которая является частью Lürssen Group.

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