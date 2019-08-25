На Майорці в результаті зіткнень літака і вертольота загинули 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В результаті зіткнення в повітрі вертольота і літака семеро людей загинули на Балеарських островах (Майорка), повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
Інцидент стався вдень у неділю в департаменті Інка. Надлегкий літак на борту якого було двоє людей, зіткнувся з вертольотом. За попередньою інформацією на борту вертольота, крім пілота знаходився один пасажир. Однак пізніше надійшло повідомлення про більшу кількість людей, які знаходилися на борту. Всього результаті катастрофи загинуло 7 осіб.
Серед загиблих двоє неповнолітніх, які подорожували разом з батьками на вертольоті. Імовірно загибла сім'я - громадяни Німеччини.
Після зіткнення останки повітряних суден впали на територію приватної ферми.
Нагадаємо, в Швейцарії впав літак.