На Майорке в результате столкновений самолета и вертолета погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате столкновения в воздухе вертолета и самолета семь человек погибли на Балеарских островах (Майорка), сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Инцидент произошел днем в воскресенье в департаменте Инка. Сверхлегкий самолет на борту которого было двое людей, столкнулся с вертолетом. По предварительно информации на борту вертолета, кроме пилота находился один пассажир. Однако позже поступило сообщение о большем количестве находившихся на борту. Всего результате катастрофы погибло 7 человек.
Среди погибших двое несовершеннолетних, путешествовавших вместе с родителями на вертолете. Предположительно погибшая семья является гражданами Германии.
После крушения останки воздушных суден упали на территорию частной фермы.
Напомним, в Швейцарии упал самолет.