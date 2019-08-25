На Майорке в результате столкновений самолета и вертолета погибли 7 человек

Инцидент произошел днем в воскресенье в департаменте Инка. Сверхлегкий самолет на борту которого было двое людей, столкнулся с вертолетом. По предварительно информации на борту вертолета, кроме пилота находился один пассажир. Однако позже поступило сообщение о большем количестве находившихся на борту. Всего результате катастрофы погибло 7 человек.

Среди погибших двое несовершеннолетних, путешествовавших вместе с родителями на вертолете. Предположительно погибшая семья является гражданами Германии.

После крушения останки воздушных суден упали на территорию частной фермы.

Напомним, в Швейцарии упал самолет.