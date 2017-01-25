На маріупольському напрямку минулої доби відбулося 36 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Минулої доби бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню на маріупольському напрямку, при цьому важке озброєння не застосовувалося. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Тут ворог найбільше порушує режим припинення вогню, проте важке озброєння вчора противник не застосовував. Майже 80% ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
Як і раніше активно ведуть вогонь ворожі снайпери. Переважна частина ворожих обстрілів припадає на темну пору доби.
Крім цього, бойовики порушували режим тиші у Красногоріївці, Маріїнці, Новотроївцькому і Новогригоріївці.
Всього вчора на маріупольському напрямку зафіксовано 36 ворожих обстрілів.
Як передавав УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 55 разів обстріляли позиції укаїнських військових.