На мариупольском направлении за минувшие сутки произошло 36 вражеских обстрелов

Здесь враг больше всего нарушает режим прекращения огня, однако тяжелое вооружение вчера противник не применял. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино.

По-прежнему активно ведут огонь вражеские снайперы. Большинство вражеских обстрелов приходится на темное время суток.

Кроме этого, боевики нарушали режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком и Новогригорьевке.

Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 36 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 55 раз обстреляли позиции укаинських военных.