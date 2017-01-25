На мариупольском направлении за минувшие сутки произошло 36 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За минувшие сутки боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на мариупольском направлении, при этом тяжелое вооружение не применялось. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
Здесь враг больше всего нарушает режим прекращения огня, однако тяжелое вооружение вчера противник не применял. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино.
По-прежнему активно ведут огонь вражеские снайперы. Большинство вражеских обстрелов приходится на темное время суток.
Кроме этого, боевики нарушали режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком и Новогригорьевке.
Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 36 вражеских обстрелов.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 55 раз обстреляли позиции укаинських военных.