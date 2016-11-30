На маріупольському напрямку бойовики застосували 122 міліметрову артилерію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З початку доби бойовики обстрілювали маріупольський напрямок зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрові міномети, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також танків бойовики обстрілювали Широкине. Тут же вогонь вів і снайпер. Також під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне. З гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку", - йдеться в повідомленні.
Також на луганському напрямку окупанти з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, з них 16 – на маріупольському напрямку.