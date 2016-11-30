На мариупольском направлении боевики применили 122 миллиметровую артиллерию

"Из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также танков боевики обстреливали Широкино. Здесь же огонь вел и снайпер. Также под огонь минометов попали Красногоровка и Славное. Из гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригорьевку", - говорится в сообщении.

Также на луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, из них 16 - на мариупольском направлении.