На Львівщину обрушилися злива та вітер: без світла частина регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Негода у Львівській області знеструмила кілька десятків міст, селищ та сіл, 11 з них - повністю, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Станом на 10:20 через дощ і пориви вітру у Львівській області знеструмлені 43 населені пункти (11 повністю, 32 частково)", - написав козицький у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, над відновленням електропостачання працюють 23 бригади «Львівобленерго» - залучені 98 працівників та 34 одиниці техніки.
Доповнення
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, по території Львівської області 25 жовтня вночі та вранці прогнозувався значний дощ, удень місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.